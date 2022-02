San Giovanni in Laterano, cinque incontri sui Promessi Sposi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – La notte insonne dell’Innominato dopo l’incontro con Lucia – al capitolo XXI dei Promessi Sposi – dà il titolo, e racconta in qualche modo il senso dell’iniziativa promossa dalla diocesi di Roma per la Quaresima: ogni mercoledì, a cominciare dal 9 marzo, la basilica di San Giovanni in Laterano, dalle 19 alle 20.15, ospiterà cinque incontri dedicati al capolavoro di Alessandro Manzoni per vivere insieme il cammino quaresimale. “Che c’è d’allegro in questo maledetto paese? I Promessi Sposi romanzo della misericordia” è il nome della proposta, che vedrà protagonista Franco Nembrini, professore e saggista; l’introduzione di ogni serata sarà affidata a don Fabio Rosini, direttore del Servizio diocesano per le vocazioni, mentre le conclusioni al ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – La notte insonne dell’Innominato dopo l’incontro con Lucia – al capitolo XXI dei– dà il titolo, e racconta in qualche modo il senso dell’iniziativa promossa dalla diocesi di Roma per la Quaresima: ogni mercoledì, a cominciare dal 9 marzo, la basilica di Sanin, dalle 19 alle 20.15, ospiteràdedicati al capolavoro di Alessandro Manzoni per vivere insieme il cammino quaresimale. “Che c’è d’allegro in questo maledetto paese? Iromanzo della misericordia” è il nome della proposta, che vedrà protagonista Franco Nembrini, professore e saggista; l’introduzione di ogni serata sarà affidata a don Fabio Rosini, direttore del Servizio diocesano per le vocazioni, mentre le conclusioni al ...

