Salvini si scopre pacifista ed elogia Francesco fino alla prossima giravolta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’ultima svolta è francescana. Sono finiti i tempi in cui Matteotuonava nelle piazze contro il Papa eretico venuto da lontano, dterra in cui è fiorita quella teoria della liberazione che sa tanto di marxismo. E tutti applaudivano quando dal palco il leader leghista invocava il cuore immacolato di Maria, agitava in aria il rosario, baciava la croce, faceva spettacolo di sovranismo feticista, riconosceva due soli pontefici (Ratzinger e Wojtyla) e infine si intruppava nel blocco nazionalclericale contro Bergoglio e la sua politica delle porte aperte ai migranti mentre lui, dpoltrona di ministro dell’Interno, chiudeva i porti. Ora tutto è finito,puntata. Basta con il reazionario cardinale Burke e le facce cattive della destra americana, da Donald ...

EmanueleTerrac8 : RT @crisalidemalva: Quando un forestiero viene al Sud piange due volte: quando arriva e quando scopre che la gente vota Salvini. - BoniniFranco : RT @crisalidemalva: Quando un forestiero viene al Sud piange due volte: quando arriva e quando scopre che la gente vota Salvini. - ReTweet_Star : RT @crisalidemalva: Quando un forestiero viene al Sud piange due volte: quando arriva e quando scopre che la gente vota Salvini. - carmen_distaso : RT @crisalidemalva: Quando un forestiero viene al Sud piange due volte: quando arriva e quando scopre che la gente vota Salvini. - gelonet75 : RT @crisalidemalva: Quando un forestiero viene al Sud piange due volte: quando arriva e quando scopre che la gente vota Salvini. -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini scopre

L'HuffPost

: "Rischiamo il black out" Tutto quello che vogliamo oggi è credere a Zelensky La lunga ... Nel racconto, come si sa, Kovalëv si sveglia un mattino edi non avere più il naso. Si ...Intanto siche a Verona c'è la sede di uno dei Centri di rappresentanza della Repubblica ...aveva fatto da osservatore per le elezioni russe del 2018 e illustrato la posizione di Matteo,...Oggi tutti prendono le distanze dal leader russo, che però è legato a doppio filo al nostro Paese. E, secondo qualcuno, ha persino sangue italiano nelle ...Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Swift non è altro che un sistema di messaggistica sicuro, universamente accettato, che oggi costituisce lo standard per chiuder ...