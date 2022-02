Salernitana, Ribery guidava senza patente: la verità sull’incidente (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il calciatore della Salernitana, Franck Ribery, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Capaccio Paestum (Salerno). Dopo l’incidente è stato visitato all’ospedale di Battipaglia, da cui è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. La Salernitana ha fatto sapere che il francese, “non era alla guida” ma da quello che apprende la redazione di ‘Anteprima24’ il calciatore è stato multato perché guidava senza patente e ha utilizzato un comportamento scorretto ad un incrocio. Questa la versione ufficiale dei carabinieri, in attesa dell’esito dell’alcol test che verrà effettuato presso l’ospedale di Battipaglia. La multa è stata pagata direttamente sul posto, attraverso pos. Confermato che alla guida della vettura ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il calciatore della, Franck, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Capaccio Paestum (Salerno). Dopo l’incidente è stato visitato all’ospedale di Battipaglia, da cui è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Laha fatto sapere che il francese, “non era alla guida” ma da quello che apprende la redazione di ‘Anteprima24’ il calciatore è stato multato perchée ha utilizzato un comportamento scorretto ad un incrocio. Questa la versione ufficiale dei carabinieri, in attesa dell’esito dell’alcol test che verrà effettuato presso l’ospedale di Battipaglia. La multa è stata pagata direttamente sul posto, attraverso pos. Confermato che alla guida della vettura ...

