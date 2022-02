Salernitana, Perotti: 'Salvezza? Non dipende da noi, ma ci sono tanti punti a disposizione' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Diego Perotti, attaccante della Salernitana, parla al Mattino delle chance Salvezza del club campano: "Non dipende solo da noi purtroppo,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Diego, attaccante della, parla al Mattino delle chancedel club campano: "Nonsolo da noi purtroppo,...

Advertising

sportli26181512 : Salernitana, Perotti: 'Salvezza? Non dipende da noi, ma ci sono tanti punti a disposizione': Diego Perotti, attacca… - zazoomblog : Salernitana Perotti: «Resto anche con la retrocessione. Sabatini? È il numero uno» - #Salernitana #Perotti: #«Rest… - andreastoolbox : Salernitana, Perotti: 'Mi trovo benissimo qui, resterei anche in caso di retrocessione' | Sky Sport - SkySport : Salernitana, Perotti: 'Mi trovo benissimo qui, resterei anche in caso di retrocessione' #SkySport #Perotti… - sportli26181512 : Salernitana, Perotti: 'Mi trovo benissimo qui, resterei anche in caso di retrocessione': 'El Monito' si è raccontat… -