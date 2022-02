Salernitana, incidente per Ribery nella notte: trauma cranico e in forse contro l’Inter (Di lunedì 28 febbraio 2022) Brutte notizie in casa Salernitana. La scorsa notte, Franck Ribery, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in località Laura del comune di Capaccio-Paestum, comune a circa quaranta chilometri da Salerno. Le dinamiche sono ancora da chiarire, ma il francese, alla guida della sua auto e in compagnia di un’altra persona, è finito contro il palo di un semaforo. Da qui, è stato immediatamente chiamato il 118 e il calciatore è stato soccorso e stato trasportato all’Ospedale di Battipaglia. Sul posto sono ovviamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli (Sa). Il club granata ha lasciato una piccola nota sul suo sito ufficiale: “A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Brutte notizie in casa. La scorsa, Franck, è rimasto coinvolto in unstradale in località Laura del comune di Capaccio-Paestum, comune a circa quaranta chilometri da Salerno. Le dinamiche sono ancora da chiarire, ma il francese, alla guida della sua auto e in compagnia di un’altra persona, è finitoil palo di un semaforo. Da qui, è stato immediatamente chiamato il 118 e il calciatore è stato soccorso e stato trasportato all’Ospedale di Battipaglia. Sul posto sono ovviamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli (Sa). Il club granata ha lasciato una piccola nota sul suo sito ufficiale: “A seguito di unautomobilistico il calciatore Franck, che non era alla guida della vettura, ha riportato un ...

