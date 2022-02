Sag Awards 2022, per il cinema vincono Will Smith e Jessica Chastain, ma il trionfatore è “I Segni del Cuore” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le prove generali di premio Oscar ai SAG Awards 2022 rimescolano un po’ le carte. L’influente riconoscimento assegnato dal sindacato degli attori ai migliori interpreti di cinema e tv, giunto alla 28esima edizione, riserva infatti non poche sorprese nelle categorie dedicate al cinema. La prima e più rilevante della cerimonia che si è svolta nella serata del 27 febbraio al Barker Hangar del Santa Monica Air Center è legata a I Segni Del Cuore – CODA, che ha ottenuto ben due premi: quello assai rilevante per il miglior cast – che ai SAG è il corrispettivo del Miglior film agli Oscar – e quello per il miglior attore non protagonista a Troy Kotsur. I Segni Del Cuore – CODA, disponibile su Apple Tv+ che l’ha distribuito, è il remake americano del film ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le prove generali di premio Oscar ai SAGrimescolano un po’ le carte. L’influente riconoscimento assegnato dal sindacato degli attori ai migliori interpreti die tv, giunto alla 28esima edizione, riserva infatti non poche sorprese nelle categorie dedicate al. La prima e più rilevante della cerimonia che si è svolta nella serata del 27 febbraio al Barker Hangar del Santa Monica Air Center è legata a IDel– CODA, che ha ottenuto ben due premi: quello assai rilevante per il miglior cast – che ai SAG è il corrispettivo del Miglior film agli Oscar – e quello per il miglior attore non protagonista a Troy Kotsur. IDel– CODA, disponibile su Apple Tv+ che l’ha distribuito, è il remake americano del film ...

TinafromMars : Tenetevi pure il SAG Awards, noi oggi andiamo a prenderci la stella sulla Walk Of Fame. ? - myredcarpetITA : Il cinema che ama il cinema, gli attori che celebrano gli attori. Si è tenuta questa notte la cerimonia di consegna… - daily_k_drama : Lee Jun Jae e Jung Ho Yeon di Squid Game vincono il premio Outstanding Performance in una serie drammatica presso i… - gigi_mixersiren : RT @BlogSeason: Con la vittoria ai #SAG Awards per la sua apprezzata performance nel musical #WestSideStory, #ArianaDeBose si conferma la f… - rjcontadino : I sag Awards sempre meglio degli oscar ormai -