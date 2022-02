SAG Award 2022: le sorprese dei premi e il loro impatto sugli Oscar (Di lunedì 28 febbraio 2022) Screen Actors Guild Award 2022: da I segni del cuore alle vittorie di Will Smith e Jessica Chastain, analizziamo i premi del sindacato attori e cosa ci dicono sui prossimi Oscar 2022. A oltre un mese e mezzo di distanza dai Golden Globe, annunciati quest'anno attraverso i social media e senza un'autentica cerimonia di premiazione, domenica è stata la volta di un'altra tappa fondamentale della "stagione dei premi": gli Screen Actors Guild Award, i trofei per il cinema e la televisione votati dai componenti del sindacato degli attori americani (un bacino elettorale di circa centosessantamila membri). Si tratta di uno dei riconoscimenti in assoluto più prestigiosi del mondo dello spettacolo; a maggior ragione, poi, in un'annata in cui i Golden Globe sono ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 febbraio 2022) Screen Actors Guild: da I segni del cuore alle vittorie di Will Smith e Jessica Chastain, analizziamo idel sindacato attori e cosa ci dicono sui prossimi. A oltre un mese e mezzo di distanza dai Golden Globe, annunciati quest'anno attraverso i social media e senza un'autentica cerimonia diazione, domenica è stata la volta di un'altra tappa fondamentale della "stagione dei": gli Screen Actors Guild, i trofei per il cinema e la televisione votati dai componenti del sindacato degli attori americani (un bacino elettorale di circa centosessantamila membri). Si tratta di uno dei riconoscimenti in assoluto più prestigiosi del mondo dello spettacolo; a maggior ragione, poi, in un'annata in cui i Golden Globe sono ...

