Ryder Cup | sarà Zach Johnson il capitano Usa

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Le previsioni sono state confermate:ildegli Stati Uniti allaCup 2023 di golf che si disputerà, per la prima volta nella sua storia in Italia, sul percorso del Marco ...

Le previsioni sono state confermate: Sarà Zach Johnson il capitano degli Stati Uniti alla2023 di golf che si disputerà, per la prima volta nella sua storia in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) dal 29 settembre al primo ......alla 83/a posizione (con 1.7324 punti) del ranking mondiale e dalla 105/a alla 14/a nella FedEx. sesto con 205 ( - 5), e praticamente non ne hanno John Huh, Lee Hodges, Sam, il sudafricano ...Jim Richerson, presidente della Pga America, ha annunciato che Zach Johnson sarà il capitano per gli Stati Uniti nella 44a Ryder Cup che si terrà a Roma.Zachary Harris 'Zach' Johnson, capitano degli Stati Uniti alla Ryder Cup 2023 di golf, in programma dal 29 settembre al primo ottobre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Mont ...