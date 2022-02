Russia-Ucraina, la UEFA mette fine alla partnership con Gazprom (Di lunedì 28 febbraio 2022) La UEFA ha deciso oggi di porre fine alla sua partnership con Gazprom in tutte le competizioni. La decisione ha effetto immediato e riguarda tutti gli accordi esistenti, tra cui la UEFA Champions League, le competizioni UEFA per squadre nazionali e UEFA EURO 2024. Calcio e Finanza aveva già sottolineato lo “scomodo” rapporto tra la UEFA L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laha deciso oggi di porresuaconin tutte le competizioni. La decisione ha effetto immediato e riguarda tutti gli accordi esistenti, tra cui laChampions League, le competizioniper squadre nazionali eEURO 2024. Calcio e Finanza aveva già sottolineato lo “scomodo” rapporto tra laL'articolo

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina - L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - borghi_claudio : Ricordo che dopo questa crisi ci saranno ancora sia la Russia che l'Ucraina. Il mondo non è un videogioco e la pace… - CarpaneseSilva1 : RT @aromatouche: @itsmeback_ non puo , l'Ucraina è Russia, legge internazionale non riconosce l'Ukraina come paese - FedeScipio : RT @SkyTG24: I #negoziati tra #Russia e #Ucraina proseguiranno al confine tra Polonia e Bielorussia. Secondo il negoziatore di Mosca, Vladi… -