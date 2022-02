Russia-Ucraina | gli occhi del mondo sui negoziati di Gomel in Bielorussia

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Al mattino di oggi 28 febbraio cominceranno i primifra una delegazione russa e una delegazionein Bielo, città non distante dal confine settentrionale ucraino, che dista circa 280 chilometri da Kiev. Poco prima delle 10 ora italiana è arrivata al confine la delegazione, di cui fanno parte il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, e il deputato David Arakhamia, leader del partito di Volodymyr Zelensky. Glidelsono puntati su un piccolo, forse piccolissimo, spiraglio di pace per fermare la guerra che dall’alba del 24 febbraio infuria in tutta l’a seguito dell’invasione russa., i russi: “Andate via da Kiev“ L’esercito russo ha annunciato che la popolazione di Kiev ...