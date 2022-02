Russia: i civili ucraini possono lasciare la capitale Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) I civili ucraini posso lasciare liberamente la capitale Kiev, mentre l'invasione russa è arrivata al quinto giorno. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ipossoliberamente la, mentre l'invasione russa è arrivata al quinto giorno. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov in ...

Advertising

ODFoundation : Mentre la #Russia di #Putin invade l'#Ucraina, bombardando civili, ospedali, massacrando gente innocente, il serviz… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Pronto per colloqui con la Russia, ma non a Minsk'. Il presidente: 'La scorsa notte è stata b… - _Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - Giacomio_ : RT @AnnalisaNocera1: 'bombardamenti' di strutture civili. ??'Oggi assistiamo a una guerra dell'informazione contro la Russia sui social med… - fenice4482 : RT @agambella: In questo momento una tregua conviene più alla #Russia che all'#Ucraina. Non perché la Russia non abbia ottenuto guadagni te… -