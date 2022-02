Russia | Fifa e Uefa sospendono Nazionale e club

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lae irussi sospesi daper la guerra tra Ucraina einnescata dall’invasione ordinata dal presidente Vladimir Putin. “A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglioe dal Comitato Esecutivo, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, lae lahanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di, saranno sospese dalla partecipazione alle competizionifino a nuovo avviso”, affermano in un nota congiunta lee la. “Queste decisioni sono state adottate oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio ...

