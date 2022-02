Russia esclusa dai Mondiali e dalle competizioni europee

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Laè statadalla Fifa e dalla Uefa da tutte leper via del conflitto in Ucraina

Per effetto di questa decisione, laè attualmentedal Mondiale e le squadre di club dalle coppe . Leggi anche > Formula 1, niente Sochi: cancellato il GP didopo l'invasione ...La Fifa aveva inizialmente stabilito che lapotesse comunque giocare, pur senza l'inno e senza la propria bandiera, e con l'obbligo di disputare le partite casalinghe in campo neutro. Poi però ...(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il calcio mette al bando la Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte le competizioni internazionali la nazionale di Mosca ...Per effetto di questa decisione, la Russia e' attualmente esclusa dal Mondiale (ANSA).