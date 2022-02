Russia e Ucraina | oggi i negoziati in Bielorussia | cosa aspettarci

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Al quinto giorno di guerra, partono itra. L’incontro tra le due delegazioni di Kiev e di Mosca si terrà in Bielo, la quale, però, potrebbe affiancare lanell’invasionenelle prossime ore., al via le trattative, 28 febbraio 2022, si terrà il primo colloquio diplomatico tradall’inizio del conflitto. L’incontro si svolgerà nei pressi del confine con l’, in Bielo, al punto di controllo Alexandrovka-Vilchha. Nelle ultime ore, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha offerto garanzie di sicurezza al presidente ucraino, assumendosi “la responsabilità di ...