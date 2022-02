Russi e bielorussi non potranno partecipare a competizioni internazionali, lo ha deciso il Cio (Di lunedì 28 febbraio 2022) competizioni e manifestazioni internazionali vietate agli atleti Russi e bieloRussi. Lo ha deciso l’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale “con il cuore pesante” dopo l’attacco della Russia all’Ucraina. Una decisione presa “per “proteggere l’integrità delle competizioni sportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti”. Il Cio “raccomanda che le Federazioni Sportive internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o non consentano la partecipazione di atleti e funzionari Russi e bieloRussi alle competizioni internazionali”. Nel caso in cui questo non possa essere possibile per “motivi organizzativi o legali”, il Cio “esorta vivamente” le ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022)e manifestazionivietate agli atletie bielo. Lo hal’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale “con il cuore pesante” dopo l’attacco dellaa all’Ucraina. Una decisione presa “per “proteggere l’integrità dellesportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti”. Il Cio “raccomanda che le Federazioni Sportivee gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o non consentano la partecipazione di atleti e funzionarie bieloalle”. Nel caso in cui questo non possa essere possibile per “motivi organizzativi o legali”, il Cio “esorta vivamente” le ...

Advertising

sportface2016 : +++#CIO A TUTTE LE FEDERAZIONI SPORTIVE: NO AD ATLETI RUSSI E BIELORUSSI A GARE O TORNEI INTERNAZIONALI+++ #UkraineRussiaWar - sportface2016 : Ogni federazione può decidere se far partecipare, in maniera neutrale e senza inni o bandiere, gli atleti russi e b… - dodieffe : RT @GeorgeSpalluto: Il CIO ha invitato le organizzazioni sportive a escludere tutti gli atleti e i funzionari russi e bielorussi dagli even… - sestini69 : RT @Ucrainarussia: #UkraineRussiaWar: Il Comitato Olimpico Internazionale ha raccomandato alle federazioni sportive internazionali e agli o… - gxallavichx : RT @sportface2016: Pugno duro del #Cio: 'No ad atleti russi e bielorussi nelle manifestazioni internazionali. #Putin bandito dallo sport' #… -