Rugby, Sei Nazioni 2022: Francia, Irlanda e Inghilterra. Chi è la favorita per il titolo? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è conclusa la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2022 e si è effettuato il giro di boa del torneo, con due soli turni che mancano prima di assegnare il titolo. E in corsa per la vittoria finale sono rimaste tre squadre, con Francia, Irlanda e Inghilterra ai primi tre posti in classifica. Ma chi è la favorita per il titolo e che sfide saranno decisive da qui all’ultimo fischio finale? La Francia è l’unica imbattuta, con tre vittorie su tre e 14 punti in classifica. Un tesoretto di tre punti di vantaggio sull’Irlanda, seconda a 11 punti, e con le due squadre che si sono già incontrate nella seconda giornata a Parigi, con i Bleus vittoriosi. Al terzo posto, con 10 punti, l’Inghilterra, non solo in ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è conclusa la terza giornata del Guinness Seie si è effettuato il giro di boa del torneo, con due soli turni che mancano prima di assegnare il. E in corsa per la vittoria finale sono rimaste tre squadre, conai primi tre posti in classifica. Ma chi è laper ile che sfide saranno decisive da qui all’ultimo fischio finale? Laè l’unica imbattuta, con tre vittorie su tre e 14 punti in classifica. Un tesoretto di tre punti di vantaggio sull’, seconda a 11 punti, e con le due squadre che si sono già incontrate nella seconda giornata a Parigi, con i Bleus vittoriosi. Al terzo posto, con 10 punti, l’, non solo in ...

