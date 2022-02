Rottamazione ter | oggi scade nuova rata | c’è una proroga?

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) –ter,– lunedì 28 febbraio 2022 – il termine per saldare la prossimaper i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle e sono in regola con i pagamenti precedenti. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione che riporta lanza del 28 febbraio 2022. In ogni caso, è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questanza e anche per le successive, sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure scaricarli direttamente accedendo nella propria area riservata con le credenziali Spid, Cie e Cns. Si ricorda che, anche per questo termine, la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza, quindi, saranno validi i versamenti ...

Anche per questo termine, saranno validi i versamenti effettuati entro il 7 marzo 2022, scade oggi - lunedì 28 febbraio 2022 - il termine per saldare la prossima rata per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle e sono in regola con i ...Tra i molteplici adempimenti da eseguire, come il pagamento della rata del 28 febbraio inerente alla, o le istanze da presentare, qualche scadenza può sfuggire. Per fortuna, per i contribuenti distratti, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, ogni mese, sul proprio sito, lo ...La Riscossione fornisce un riepilogo delle modalità di pagamento della Rottamazione ter per la rata in scadenza il 28 febbraio 2022 ...Tra i molteplici adempimenti da eseguire, come il pagamento della rata del 28 febbraio inerente alla Rottamazione-ter, o le istanze da presentare, qualche scadenza può sfuggire. Per fortuna, per i ...