Rosalinda Cannavò contro Dayane Mello | “Casco sempre nel tranello” Che è successo?

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Continua ad essere problematico il rapporto tra. Oggi è il compleanno die la modella ha deciso di festeggiare agli amici, molti dei quali l’hanno accompagnata durante il suo percorso nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. A suscitare lo scandalo è stato il fatto cheabbia deciso di non invitareche, scandalizzata, ha deciso di sfogare la sua rabbia sui social. Le due ragazze avevano fatto appassionare moltissimo i telespettatori durante la loro permanenza nella casa: il loro rapporto d’amicizia e d’amore le aveva fatte diventare un duo iconico per gli appassionati del GF. Il rapporto da sogno tra le due si è però bruscamente spezzato Le due hanno improvvisamente ...

Advertising

94Gada : RT @BITCHYFit: Dayane Mello festeggia il compleanno e non invita Rosalinda Cannavò, il suo sfogo * - becharlotteb : RT @asfaltofresco: rivogliamo la categoria recitazione ad amici i professori saranno rosalinda cannavo licia nunez alex belli delia duran e… - redazionerumors : Dayane Mello festeggia il compleanno senza Rosalinda Cannavò: lei sbotta su Instagram #DayaneMello… - IFrangioni : RT @Rosi_Andrea2_0: 'Bisogna circondarsi d'oro e poi fregarsene degli altri, guardare sempre avanti' [Sempre Avanti - Rosalinda Cannavò] @1… - verdianasenia : RT @asfaltofresco: rivogliamo la categoria recitazione ad amici i professori saranno rosalinda cannavo licia nunez alex belli delia duran e… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò

Assente: 'Guardo avanti' Alcuni suoi compagni gli hanno fatto notare come quell'uscita non fosse carina. E, oltretutto, a non gradirla è stata in primis Noemi. Poco dopo la kermesse ...Dayane Mello non ha invitatoalla festa del suo 33esimo compleanno, [?] La news di gossipesclusa dalla festa di Dayane Mello: lo sfogo è stata pubblicata su Gossip Blog . Condividi: Twitter ...