Romano, significato e origine del nome (Di lunedì 28 febbraio 2022) È piuttosto facile intuire il significato del nome Romano, visto che deriva dal latino Romanus, che significa “Romano”, “originario di Roma”. nome un tempo piuttosto usato, negli ultimi anni sembra essere passato di moda nel nostro Paese, tanto che nel 2020 è stato attribuito a meno di cinque bambini su tutto il territorio nazionale. L’ultimo picco registrato del nome si è avuto nel 2001, quando comunque non si è andati più in là dei 22 neonati cui il nome è stato assegnato. Tra le varianti principali del nome troviamo Roman, Romain, Román, Romà (catalano), Erroman (basco), mentre esistono anche le versioni femminili, Romana, Romaine, Romayne. Tra i Romano famosi ricordiamo Romano Mussolini, musicista; Romani Prodi, ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) È piuttosto facile intuire ildel, visto che deriva dal latino Romanus, che significa “”, “originario di Roma”.un tempo piuttosto usato, negli ultimi anni sembra essere passato di moda nel nostro Paese, tanto che nel 2020 è stato attribuito a meno di cinque bambini su tutto il territorio nazionale. L’ultimo picco registrato delsi è avuto nel 2001, quando comunque non si è andati più in là dei 22 neonati cui ilè stato assegnato. Tra le varianti principali deltroviamo Roman, Romain, Román, Romà (catalano), Erroman (basco), mentre esistono anche le versioni femminili, Romana, Romaine, Romayne. Tra ifamosi ricordiamoMussolini, musicista; Romani Prodi, ...

