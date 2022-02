Roma: ufficiale dopo otto anni la separazione con Morgan De Sanctis (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Roma ha fatto sapere attraverso il proprio sito ufficiale “di aver risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Morgan De Sanctis. Lascia l’incarico dopo aver disputato tre stagioni da calciatore dell’As Roma, due da team manager e tre da dirigente giallorosso all’interno della direzione sportiva”. Di seguito il saluto di Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva giallorossa: “Desidero ringraziare Morgan per il prezioso contributo che ha dato al Club e gli auguro le migliori fortune per il futuro dal punto di vista umano e lavorativo. Sono certo che la Roma continuerà a beneficiare del lavoro impostato da Morgan nei propri ambiti di competenza”. Infine anche le parole del diretto interessato, che avrà sempre la ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laha fatto sapere attraverso il proprio sito“di aver risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro conDe. Lascia l’incaricoaver disputato tre stagioni da calciatore dell’As, due da team manager e tre da dirigente giallorosso all’interno della direzione sportiva”. Di seguito il saluto di Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva giallorossa: “Desidero ringraziareper il prezioso contributo che ha dato al Club e gli auguro le migliori fortune per il futuro dal punto di vista umano e lavorativo. Sono certo che lacontinuerà a beneficiare del lavoro impostato danei propri ambiti di competenza”. Infine anche le parole del diretto interessato, che avrà sempre la ...

