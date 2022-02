Roma, spunta l’indiscrezione sul futuro di Zaniolo! (Di lunedì 28 febbraio 2022) In casa Roma arrivano notizie contrastanti circa il futuro di Nicolò Zaniolo. Ieri l’attaccante giallorosso è stato protagonista della vittoria al fotofinish contro lo Spezia, guadagnandosi il rigore decisivo trasformato poi da Abraham. Zaniolo ha espresso parole d’amore nei confronti dei tifosi giallorossi presenti al Picco ieri sera, con cui dopo il match è rimasto a parlare diversi minuti. Nicolò Zaniolo, oggetto del desiderio quest’estate per la JuventusD’altra parte però il calciatore sui suoi social spaventa i tifosi del club capitolino. Il classe 1999 della Roma è in scadenza 2024 con i giallorossi e l’intenzione di rinnovare, ad oggi, sembrerebbe non ci sia. Inoltre, nei giorni scorsi, l’attaccante della Roma aveva messo “like” su Instagram ai post di Locatelli, Bonucci e Vlahovic dopo la vittoria di Empoli. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) In casaarrivano notizie contrastanti circa ildi Nicolò Zaniolo. Ieri l’attaccante giallorosso è stato protagonista della vittoria al fotofinish contro lo Spezia, guadagnandosi il rigore decisivo trasformato poi da Abraham. Zaniolo ha espresso parole d’amore nei confronti dei tifosi giallorossi presenti al Picco ieri sera, con cui dopo il match è rimasto a parlare diversi minuti. Nicolò Zaniolo, oggetto del desiderio quest’estate per la JuventusD’altra parte però il calciatore sui suoi social spaventa i tifosi del club capitolino. Il classe 1999 dellaè in scadenza 2024 con i giallorossi e l’intenzione di rinnovare, ad oggi, sembrerebbe non ci sia. Inoltre, nei giorni scorsi, l’attaccante dellaaveva messo “like” su Instagram ai post di Locatelli, Bonucci e Vlahovic dopo la vittoria di Empoli. ...

Advertising

SimonePerego3 : RT @ilbianconerocom: Zaniolo è indispensabile per la Roma, ma la Juve si prepara: spunta anche un 'like' galeotto a Vlahovic... https://t.c… - ilbianconerocom : Zaniolo è indispensabile per la Roma, ma la Juve si prepara: spunta anche un 'like' galeotto a Vlahovic...… - ilRomanistaweb : Per i rinnovi di contratto spunta anche il nome di #Smalling Oltre a Cristante, #Zaniolo Mkhitaryan e Veretout, c’… - SanremoNews : Imperia, mercato 'fantasma' di via Cascione spunta un’altra ipotesi: trasferimento delle bancarelle in piazza Ricci… - imperianews_it : Imperia, mercato 'fantasma' di via Cascione spunta un’altra ipotesi: trasferimento delle bancarelle in piazza Ricci… -