Roma | risveglio di fuoco a Settecamini | furgone distrutto dalle fiamme | danneggiata auto e cassonetto FOTO

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Attimi di paura stamattina nel quadrante didove un incendio a unha svegliato i residenti. Il rogo hacompletamente il mezzo carbonizzandolo. Lehanno danneggiato anche un altro veicolo in sosta e undella spazzatura. E’ successo alle 5.57 di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, in Via di Casal Bianco. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato e i Vigili delcon questi ultimi che hanno provveduto a spegnere le, incendio distrugge: rabbia dei residenti Sui social è partito subito il tam tam per capire cosa fosse successo. Nei gruppi Facebook di zona in molti hanno manifestato tutta la propria rabbia per l’accaduto. ...

Il Corriere della Città

