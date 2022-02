Roma | il patron della ' Trattoria Due Ponti' Patrizio Barberini e sua moglie legati e rapinati dalla ' gang delle ville'

Advertising

infoitsport : Roma, l'ex patron Pallotta: 'Sembra chiaro che la Juventus potrebbe aver fatto giochini con il calciomercato. Indag… - ParliamoDiNews : Roma, l`ex patron Pallotta: `Sembra chiaro che la Juventus potrebbe aver fatto giochini con il calciomercato. Indag… - CalcioPillole : L'ex patron della #Roma James #Pallotta ha parlato ai microfoni della radio americana 'SiriusFM'. Ecco le sue dichi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma patron

leggo.it

È cominciata così la notte di terrore per il 72enne Patrizio Barberini, '' dello storico ristorante 'Trattoria ai Due Ponti'. L'uomo è stato rapinato insieme alla moglie nella loro abitazione, ......le parole delazzurro, questa sera assente all'Olimpico e sostituito dal figlio e vice presidente Edo. Gli azzurri hanno riacciuffato il Milan in vetta alla classifica con i tre punti aÈ stato preso di sorpresa, alle spalle, con l’obiettivo di immobilizzarlo. Sotto la minaccia di una pistola, sono entrati con la vittima designata dentro casa e l’hanno ...Arriva in anticipo papa Francesco per fare festa, insieme con oltre diecimila persone, per i 50 anni della Comunità di Sant’Egidio. Festa della comunità dove non si distingue chi aiuta e chi è aiutato ...