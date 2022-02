Roma capitale dell’evoluzione digitale in farmacia | arriva Pharmercure

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) ! La piattaforma che porta il farmacista a domicilioè tra le prime città italiane ad aver aderito a: la piattaforma che collega clienti e farmacie attraverso un delivery digitalizzato. Le farmacie sono più smart grazie a questo servizio che nasce come supporto ai farmacisti e agli utenti, per contrastare acquisti digitali poco sicuri e rendere possibile la consegna di medicinali con ricetta medica (non solo para, per intenderci). Un’idea semplice che – come spesso accade – presenta aspetti molto delicati tra cui le severe normative del settore. Il progetto sviluppato dacon la fiducia di investitori come Reale Mutua e Azimut, ha convinto i farmacisti dia dare fiducia a questa rete che – a differenza di altre – non si limita a raccogliere ordini ma segue ogni ...