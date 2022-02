Roksana Malinovskyi | bandiere solidali a 10 euro | «Per aiutare il Paese»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel negozio di, moglie di Ruslan, in pieno centro a Bergamo, da oggi sono disponibilidell’Ucraina per sostenere i progetti di solidarietà al popolo in guerra.

AlfonsoRaniero : La sofferenza del popolo ucraino. Un racconto emozionante di Roksana moglie di @malinovskyi18 "Aiutiamo #Ukraine"…

La moglie del giocatore,, intanto ha pubblicato un paio di video del presidio di protesta ... I coniugisono anche attivi nel crowdfunding a favore delle onlus 'Come back Alive' e '...Nei giorni scorsi sono continuati gli appelli via social di Ruslane della moglieper sostenere la causa del loro Paese in guerra. Accanto alle immagini delle devastazioni dei ...Lo ha precisato lo stesso giocatore dell’Atalanta dal proprio profilo Facebook : «Fratelli e sorelle, potete acquistare (a 10 euro, ndr) la bandiera Ucraina in Mali Atelier, Via Venti Settembre 58 .La moglie del calciatore dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi, Roksana, ha deciso di fare la sua parte per aiutare l’Ucraina. La propria patria è stata infatti vittima dell’invasione russa e sta vivendo u ...