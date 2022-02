Ristori educativi per gli studenti contro gli effetti della didattica a distanza: come funzioneranno (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono in arrivo nuovi Ristori, questa volta non per le imprese colpite più duramente dalla pandemia bensì per gli studenti in didattica a distanza. Ecco come funzioneranno i “Ristori educativi” appena approvati e in cosa consisteranno. Ristori educativi per gli studenti, approvato l’emendamento La Commissione Affari Sociali ha approvato un emendamento al Decreto 01/2022, relativo alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid, per introdurre i “Ristori educativi”. Per questa misura sono stati stanziati fondi per 2.000.000€. Questi Ristori sono nati dal riconoscimento delle conseguenze di due anni di didattica a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono in arrivo nuovi, questa volta non per le imprese colpite più duramente dalla pandemia bensì per gliin. Eccoi “” appena approvati e in cosa consisteranno.per gli, approvato l’emendamento La Commissione Affari Sociali ha approvato un emendamento al Decreto 01/2022, relativo alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid, per introdurre i “”. Per questa misura sono stati stanziati fondi per 2.000.000€. Questisono nati dal riconoscimento delle conseguenze di due anni dia ...

