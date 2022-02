“Riposa in pace”. Lutto per Anna Moroni: il doloroso addio per l’amata cuoca della tv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lutto per Anna Morini, l’ultimo addio al caro affetto. Classe 1939, il suo nome è inciso nella storia del programma La Prova del Cuoco, Anna Moroni decide di condividere con i suoi fan l’ultimo addio al caro amico chef scomparso pochi giorni fa. Una notizia che ha sconvolto tutti e che non poteva che andare incontro ai numerosissimi messaggi di cordoglio. “Ciao Fabio! Ho bellissimi ricordi di te a “La prova del cuoco”, eri sempre così solare e sono stata da te tante volte. Ora sei vicino a Beppe Bigazzi, quasi un fratello per te. Riposa in pace amico mio”, queste le parole che Anna Moroni dedica al caro amico venuto a mancare Fabio Picchi, chef del Cibreo, volto noto di Firenze e della Toscana con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)perMorini, l’ultimoal caro affetto. Classe 1939, il suo nome è inciso nella storia del programma La Prova del Cuoco,decide di condividere con i suoi fan l’ultimoal caro amico chef scomparso pochi giorni fa. Una notizia che ha sconvolto tutti e che non poteva che andare incontro ai numerosissimi messaggi di cordoglio. “Ciao Fabio! Ho bellissimi ricordi di te a “La prova del cuoco”, eri sempre così solare e sono stata da te tante volte. Ora sei vicino a Beppe Bigazzi, quasi un fratello per te.inamico mio”, queste le parole chededica al caro amico venuto a mancare Fabio Picchi, chef del Cibreo, volto noto di Firenze eToscana con ...

Il doloroso addio di Anna Moroni e Antonella Clerici allo chef Fabio Picchi Fabio Picchi è morto ieri venerdì a 68 anni e l’addio di Anna Moroni e Antonella Clerici è pieno di dolore. Era il proprietario del ristorante Cibrèo a Firenze, in tv l’abbiamo visto tante volte, prop ...

