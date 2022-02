Rho-Monza chiusa ancora per lavori | ecco il calendario dei disagi

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 28 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuove chiusure in vista per la Rho-nei prossimi giorni. Ildelle chiusure della strada per ulteriori interventi di sistemazione è stato diffuso nelle ultime ore da Milano Serravalle Milano Tangenziali, la società pubblica che gestisce la Rho-. La ex Sp46, nota a tutti come Rho-, saràin orari e modalità diverse su ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.