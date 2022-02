Rette universitarie | in aumento in Italia | le famiglie italiane richiedono i prestiti

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Rispetto al passato gli iscritti alle università sono molti di più. Nonostante questo, però, per alcuni studenti il costo dellerisulta un ostacolo per l’iscrizione, e questo spesso porta alla richiesta di un prestito per coprire le spese. Vediamo quindi di approfondire questo tema, di studiare i dati di settore e fare un confronto fraed estero. Per l’università oggi sisoprattuttoOggi l’istruzione ha un costo più che mai alto. Lo sanno bene lecheun prestito per poter consentire ai figli di acquisire competenze e titoli necessari per inserirsi nel mondo del lavoro. Stando ad una recente indagine, si parla di oltre 7 miliardi di euro di debiti contratti dagli ...