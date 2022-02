Reggio Calabria, tre agenti di polizia penitenziaria indagati per lesioni aggravate e tortura su un detenuto 29enne (Di martedì 1 marzo 2022) La scena non è quella che ha portato agli onori della cronaca il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ma il sospetto è che all’interno della casa circondariale di “San Pietro”, a Reggio Calabria, un detenuto sia stato pestato dalle guardie. Nei giorni scorsi, la squadra mobile ha notificato tre avvisi di garanzia ad altrettanti appartenenti alla polizia penitenziaria. Per tutti, l’ipotesi accusatoria è di lesioni personali aggravate e tortura. Le indagini, coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal pm Sara Perazzan, puntano a fare luce sui fatti avvenuti il 22 gennaio scorso, lo stesso giorno in cui a Reggio Calabria era presente il ministro della Giustizia Marta Cartabia. Mentre il guardasigilli inaugurava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) La scena non è quella che ha portato agli onori della cronaca il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ma il sospetto è che all’interno della casa circondariale di “San Pietro”, a, unsia stato pestato dalle guardie. Nei giorni scorsi, la squadra mobile ha notificato tre avvisi di garanzia ad altrettanti appartenenti alla. Per tutti, l’ipotesi accusatoria è dipersonali. Le indagini, coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal pm Sara Perazzan, puntano a fare luce sui fatti avvenuti il 22 gennaio scorso, lo stesso giorno in cui aera presente il ministro della Giustizia Marta Cartabia. Mentre il guardasigilli inaugurava ...

Advertising

ItaliaViva : Che il Procuratore capo di Firenze vada a fare il sostituto a Reggio Calabria è la dimostrazione che in quella Proc… - MediasetTgcom24 : Da Milano a Reggio Calabria, lo sciopero nazionale ferma bus e metro: il venerdì nero dei trasporti #sciopero… - poliziadistato : Il tramonto a Bovalino, Reggio Calabria #essercisempre #volanti #24febbraio - ManginiE : RT @fattoquotidiano: Reggio Calabria, tre agenti di polizia penitenziaria indagati per lesioni aggravate e tortura su un detenuto 29enne ht… - robertalerici : RT @fattoquotidiano: Reggio Calabria, tre agenti di polizia penitenziaria indagati per lesioni aggravate e tortura su un detenuto 29enne ht… -