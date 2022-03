Rappresentante Russia all’Onu: «Armi nucleari, Dio non voglia». La Borsa di Mosca chiusa anche martedì (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l’adesione “immediata” dell’Ucraina nella Ue, ma per Borrell «servirebbero anni». Stasera ci sarà un incontro all’Eliseo tra Macron-Scholz-von der Leyen. Le autorità di Kiev chiedono alla popolazione di lasciare le proprie abitazioni solo per procurarsi cibo o medicinali. La Ue intanto stringe il cerchio delle sanzioni per paralizzare l'attività finanziaria e bancaria della Russia. Il Regno Unito congelerà gli asset di tutte le banche russe Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l’adesione “immediata” dell’Ucraina nella Ue, ma per Borrell «servirebbero anni». Stasera ci sarà un incontro all’Eliseo tra Macron-Scholz-von der Leyen. Le autorità di Kiev chiedono alla popolazione di lasciare le proprie abitazioni solo per procurarsi cibo o medicinali. La Ue intanto stringe il cerchio delle sanzioni per paralizzare l'attività finanziaria e bancaria della. Il Regno Unito congelerà gli asset di tutte le brusse

Advertising

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, La Rappresentante Di Lista lancia un appello: “Un concertone per raccogliere fondi per i pro… - Adnkronos : #Ucraina-Russia, rappresentante Mosca all'Onu: 'Armi nucleari? Dio non voglia'. - rtl1025 : ?? La #Russia risponderà con 'inevitabili atti di rappresaglia' a quelle che definisce le sanzioni 'illegittime' del… - bangandblame82 : RT @NikeSkywalker: 'La Russia sapeva che Kiev stava preparando un attacco al Donbass prima di decidere di effettuare un'operazione militare… - Sanson538 : RT @baffi_francesco: Che cazzo andava a fare Kapitan Coglione a Mosca? #SalviniPagliaccio -