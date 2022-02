Rapporto sul clima, sos Mediterraneo: sale il mare, coste e risorse idriche a rischio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il livello del mare nel Mediterraneo è aumentato di 1,4 mm l’anno nel corso del XX secolo. L’incremento è accelerato alla fine del secolo e ci si attende continui a crescere in futuro a un tasso simile alla media globale, raggiungendo valori potenzialmente prossimi al metro nel 2100 in caso di un alto livello di emissioni. E’ quanto emerge dal nuovo Rapporto dell’Ipcc “climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability” (Cambiamenti climatici 2022: impatti, adattamento e vulnerabilità) pubblicato oggi, secondo il quale l’aumento del livello del mare continuerà nei prossimi secoli anche nel caso le concentrazioni di gas serra si stabilizzino. L’innalzamento del livello del mare, sottolinea lo studio, ha già un impatto sulle coste del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il livello delnelè aumentato di 1,4 mm l’anno nel corso del XX secolo. L’incremento è accelerato alla fine del secolo e ci si attende continui a crescere in futuro a un tasso simile alla media globale, raggiungendo valori potenzialmente prossimi al metro nel 2100 in caso di un alto livello di emissioni. E’ quanto emerge dal nuovodell’Ipcc “te Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability” (Cambiamentitici 2022: impatti, adattamento e vulnerabilità) pubblicato oggi, secondo il quale l’aumento del livello delcontinuerà nei prossimi secoli anche nel caso le concentrazioni di gas serra si stabilizzino. L’innalzamento del livello del, sottolinea lo studio, ha già un impatto sulledel ...

