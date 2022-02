Questo video non è stato girato dall’Ucraina per manipolare l’opinione pubblica, sono le riprese di un film (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 25 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un filmato che dura in tutto 28 secondi e che mostra una troupe cinematografica mentre dà il via libera a una folla di attori, che corrono urlando come in preda al panico, e li riprende con una telecamera. Il video è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del tweet, in cui si legge: «Questo è il video Che spiega dove hanno preso le scene di panico in ucraina…. A voi le conclusioni». Si tratta di un video fuori contesto, che veicola una notizia falsa. Il filmato oggetto della segnalazione non mostra un contenuto girato dall’Ucraina per manipolare l’opinione pubblica, ma ... Leggi su facta.news (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 25 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di unato che dura in tutto 28 secondi e che mostra una troupe cinematografica mentre dà il via libera a una folla di attori, che corrono urlando come in preda al panico, e li riprende con una telecamera. Ilè accompagnato da un commento, scritto dall’autore del tweet, in cui si legge: «è ilChe spiega dove hanno preso le scene di panico in ucraina…. A voi le conclusioni». Si tratta di unfuori contesto, che veicola una notizia falsa. Ilato oggetto della segnalazione non mostra un contenutoper, ma ...

