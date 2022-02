Questa foto del presidente ucraiano Zelensky è falsa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 27 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata una presunta foto che mostrerebbe il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tenere in mano una maglietta della nazionale ucraina di calcio con sopra disegnata una svastica. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma «ecco contro chi vuole combattere Putin». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso diverse aree dell’Ucraina. Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. Nella foto originale, condivisa dallo stesso presidente ucraino sul suo profilo Instagram ufficiale l’8 giugno 2021 per mostrare la nuova maglia della nazionale in vista degli Europei di calcio, non ... Leggi su facta.news (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 27 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata una presuntache mostrerebbe ilucraino Volodymyrtenere in mano una maglietta della nazionale ucraina di calcio con sopra disegnata una svastica. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma «ecco contro chi vuole combattere Putin». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso diverse aree dell’Ucraina. Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. Nellaoriginale, condivisa dallo stessoucraino sul suo profilo Instagram ufficiale l’8 giugno 2021 per mostrare la nuova maglia della nazionale in vista degli Europei di calcio, non ...

Advertising

StefaniaPetyx : Basta questa foto per spiegare la ridicola decisione della #FIFA ? ?? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - LegaSalvini : UCRAINA, SALVINI RIBADISCE: STOP ALLE BOMBE E ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI Questa mattina Matteo Salvini ha fatto visi… - C52707577 : RT @justbaconplease: Sotto la definizione di felicità ci troverete questa foto ?? - _cuoreamaro : RT @haileearrow: penso non riuscirò a superare questa foto per mesi #HaileeSteinfeld -