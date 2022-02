Quattrocento mercenari al soldo del Cremlino a Kiev per uccidere Zelensky. Lo rivela il Times (Di lunedì 28 febbraio 2022) mercenari al soldo del Cremlino per ‘giustiziare’ Volodymyr Zelensky. Stando alle rivelazione del Times 400 mercenari russi sono a Kiev agli ordini di Putin per assassinare il presidente ucraino e i membri del suo governo. In modo che Mosca possa prendere il controllo. The Times: 400 mercenari russi a Kiev per uccidere Zelensky Stando al quotidiano londinese, si tratta di mercenari del gruppo Wagner, guidato dall’uomo d’affari i Evgenij Prigozin, vicinissimo al leader del Cremlino Vladimir Putin. I mercenari sarebbero partiti cinque settimana fa dall’Africa. Dove erano impegnati in altre missioni. Ora il loro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022)aldelper ‘giustiziare’ Volodymyr. Stando allezione del400russi sono aagli ordini di Putin per assassinare il presidente ucraino e i membri del suo governo. In modo che Mosca possa prendere il controllo. The: 400russi aperStando al quotidiano londinese, si tratta didel gruppo Wagner, guidato dall’uomo d’affari i Evgenij Prigozin, vicinissimo al leader delVladimir Putin. Isarebbero partiti cinque settimana fa dall’Africa. Dove erano impegnati in altre missioni. Ora il loro ...

LeoMuti2 : Il TG2 dice che 'Putin ha inviato a Kiev quattrocento MERCENARI per uccidere il Presidente Zelensky'.

