Putin può finire davanti alla Corte penale internazionale? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 è il punto di rottura dell'ordine mondiale o, quantomeno, europeo che ha garantito decenni di relativa pace a seguito della seconda guerra mondiale: l'invasione dell'Ucraina da parte di una potenza detentrice di armamenti nucleari, la Federazione Russa, è un fatto storico di portata enorme, con conseguenze che potrebbero essere estremamente significative. Tra di esse, vi dovrebbe essere una rivalorizzazione dell'importanza del Diritto internazionale, le cui violazioni flagranti e ripetute hanno caratterizzato l'ultimo ventennio, dall'11 settembre 2001 al 15 agosto 2021, giorno del ritorno al potere del regime totalitario dei Talebani in Afghanistan, in cui la pratica della riduzione in schiavitù – un crimine contro l'umanità in base al Diritto internazionale vigente – avviene quotidianamente contro donne e bambini. La percezione che ...

