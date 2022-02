Putin minaccia l'atomica in Ucraina, e la Cina... Taiwan, l'incrocio con il lanciamissili Usa: così inizia la Terza guerra mondiale? (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'annuncio dei vertici militari di Pechino è di quelli in grado di seminare il panico sull'intero pianeta. La Cina ha iniziato domenica un periodo di esercitazioni navali nel Mar Cinese Meridionale, entro un raggio di 6 miglia nautiche, al largo delle coste di Taiwan. Le manovre proseguiranno fino a martedì. Nell'attuale clima di scontro fra potenze atomiche, il sospetto è che si tratti di un altro stratagemma militare, sul modello delle «esercitazioni militari» russe, che hanno fatto da prodromo all'invasione dell'Ucraina. E il governo di Taipei teme che la guerra in Europa possa rafforzare la volontà di Pechino di conquistare militarmente su Taiwan. Il posizionamento della flotta militare di Pechino intorno all'isola segue le indicazioni date del presidente a vita Xi Jinping, durante ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'annuncio dei vertici militari di Pechino è di quelli in grado di seminare il panico sull'intero pianeta. Lahato domenica un periodo di esercitazioni navali nel Mar Cinese Meridionale, entro un raggio di 6 miglia nautiche, al largo delle coste di. Le manovre proseguiranno fino a martedì. Nell'attuale clima di scontro fra potenze atomiche, il sospetto è che si tratti di un altro stratagemma militare, sul modello delle «esercitazioni militari» russe, che hanno fatto da prodromo all'invasione dell'. E il governo di Taipei teme che lain Europa possa rafforzare la volontà di Pechino di conquistare militarmente su. Il posizionamento della flotta militare di Pechino intorno all'isola segue le indicazioni date del presidente a vita Xi Jinping, durante ...

Advertising

LaStampa : Guerra in Ucraina, la video minaccia di Anonymous a Putin: 'Contro di noi non puoi vincere, colpiremo le tue infras… - Corriere : Perché Putin adesso ricorre alla minaccia nucleare? - Tommasolabate : L’impressione è che con la minaccia nucleare Putin sia riuscito a scavare un solco. Attorno a sé. Mossa con cui p… - harrysvojjce : RT @MarcoNoel19: Anonymous minaccia Putin : ' Pubblicheremo tweet in cui Salvini ti fa gli auguri ' - MicheleMader : RT @MilkoSichinolfi: #Putin che minaccia l'uso delle armi nucleari si trasforma, in un attimo, da nemico dell'Ucraina a nemico del mondo.… -