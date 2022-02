Putin chiude la Borsa di Mosca. Capitali in fuga: rublo ko Per JP Morgan il Pil crollerà del 20% nel 2° trimestre (Di lunedì 28 febbraio 2022) Capitali in fuga nonostante il rialzo di 1.050 punti base dei tassi d’interesse di riferimento da parte della Bank of Russia, corsa ai depositi nelle banche russe, crollo del rublo sui mercati valutari, sospensione di tutti i titoli azionari dei gruppi russi con doppia quotazione sui listini europei e Borsa di Mosca con la serranda abbassata dopo i crolli della scorsa settimana. L’effetto delle nuove sanzioni sulla Russia (esclusione delle grandi banche russe dal principale sistema di pagamenti globale Swift e il congelamento delle riserve valutarie della banca centrale) è uno tsunami finanziario sugli asset del Paese guidato da Vladimir Putin. arginare le vendite sul valutario Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 28 febbraio 2022)innonostante il rialzo di 1.050 punti base dei tassi d’interesse di riferimento da parte della Bank of Russia, corsa ai depositi nelle banche russe, crollo delsui mercati valutari, sospensione di tutti i titoli azionari dei gruppi russi con doppia quotazione sui listini europei edicon la serranda abbassata dopo i crolli della scorsa settimana. L’effetto delle nuove sanzioni sulla Russia (esclusione delle grandi banche russe dal principale sistema di pagamenti globale Swift e il congelamento delle riserve valutarie della banca centrale) è uno tsunami finanziario sugli asset del Paese guidato da Vladimir. arginare le vendite sul valutario Segui su affaritaliani.it

