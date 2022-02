Pugno duro del Comitato olimpico | «Bando per tutti gli atleti di Russia e Bielorussia» La Fifa ci ripensa | verso stop dei russi ai Mondiali

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Lapotrebbe rinunciare definitivamente ai prossimidi calcio in Qatar previsti quest’anno. Solo ieri 27 febbraio, laaveva provato a reagire all’invasione russa in Ucraina, da un lato condannando le azioni del Cremlino, dall’altro però concedendo la possibilità per la Nazionale russa di continuare a scendere in campo per le qualificazioni dei. La punizione dellaavrebbe previsto il cambio del nome della Nazionale, che non si sarebbe più potuta chiamare, l’obbligo di disputare le gare casalinghe in campo neutro e a porte chiuse, senza la possibilità di usare la propria bandiera e l’inno nazionale. Una decisione accolta con irritazione soprattutto dalla Federacalcio polacca, che assieme a quella ceca e svedese ...