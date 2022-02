Puglia, maltempo: allerta per neve anche a quote collinari Protezione civile, previsioni meteo: anche temporali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore: si prevedono “nevicate: al di sopra dei 200-400 m, con possibili sconfinamenti fino a livello del mare su Puglia garganica, con apporti al suolo moderati sui rilievi della Puglia centrale, deboli fino a moderati alle quote superiori sul resto della Puglia. Rischio: secondo lo schema di home page, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo con validità dalle 8 domani, 1 marzo, per 12 ore: si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale, ove i ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo con validità dalla prossima mezzanotte per 20 ore: si prevedono “nevicate: al di sopra dei 200-400 m, con possibili sconfinamenti fino a livello del mare sugarganica, con apporti al suolo moderati sui rilievi dellacentrale, deboli fino a moderati allesuperiori sul resto della. Rischio: secondo lo schema di home page, fontedella. Il secondo con validità dalle 8 domani, 1 marzo, per 12 ore: si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sucentrale, ove i ...

