PSVR2 | nuovi leak suggeriscono il lancio nel 2023

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo il recente annuncio del nuovo visore per la realtà virtuale di Sony, spuntano in rete i primi rumor secondo i quali ildiavverrà nelNelle scorse settimane, Sony ha annunciato il suo prossimo visore per la realtà virtuale, successore del primo PSVR. Nel corso dei giorni, Sony ha svelato anche ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche del suddetto visore, daicontroller all’headset. Se i dettagli rivelati finora confermano un miglioramento sostanzioso dell’esperienza VR, ancora nulla è stato detto di ufficiale sull’arrivo di questo nuovo hardware. Tuttavia, secondo gli ultimi, ildell’attesoavverrà nei primi mesi del. Ildelpotrebbe avvenire nel ...

