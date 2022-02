PSG, dopo un anno già pronto l’addio: in estate la mossa a sorpresa (Di lunedì 28 febbraio 2022) È stato uno dei grandi colpi estivi del PSG, ma per il calciatore sarebbe già alle porte l’addio, dopo solo una stagione. Tra i principali tesseramenti estivi del PSG c’è stato quello di Sergio Ramos, ex capitano del Real Madrid, club col quale non è stato possibile giungere a un accordo per un ulteriore rinnovo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 febbraio 2022) È stato uno dei grandi colpi estivi del PSG, ma per il calciatore sarebbe già alle portesolo una stagione. Tra i principali tesseramenti estivi del PSG c’è stato quello di Sergio Ramos, ex capitano del Real Madrid, club col quale non è stato possibile giungere a un accordo per un ulteriore rinnovo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : PSG, il probabile futuro di Sergio Ramos in MLS: Il Los Angeles Galaxi, club di MLS, sta valutando di ingaggiare il… - Delu90Inter : @FootballAndDre1 @totofaz @buccinoalex @mckillbill @lunastark81 @Inter_Scout @Light1908 @blackbloc1312 @ncorrasco… - Eddyillosco : #BREAKING #NEWS Sembra ormai ufficiale il supporto di #KimJongUn verso la #Russia di Putin Dopo il #PSG ecco un alt… - calcioesport360 : ????? Il Psg riscatterà Nuno Mendes dallo Sporting Lisbona per 40 milioni di euro dopo che ne avevano spesi 7 per il… - MattMarchetti89 : @_IlTonaliano_ Lo so lo so, ma rimane una merda. Prima voleva venire al Milan, dopo ha fatto la puttana con il Psg… -