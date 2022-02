"Provo disagio". Guerra in Ucraina, dov'è oggi Michelle Hunziker: "Sentivo piangere i bambini" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Indignata per la Guerra in Ucraina anche Michelle Hunziker. Reduce da Michelle Impossible, il suo one woman show di Canale 5, la conduttrice ha deciso di prendersi una pausa. La showgirl è infatti volata alle Maldive con le figlie Sole e Celeste. Questo però non le fa dimenticare quanto sta accadendo agli ucraini. "Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno... Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d'impotenza", ha confessato in un lungo post su Instagram. La Hunziker ha ammesso di aver navigato su internet allo scopo di "capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza". ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Indignata per lainanche. Reduce daImpossible, il suo one woman show di Canale 5, la conduttrice ha deciso di prendersi una pausa. La showgirl è infatti volata alle Maldive con le figlie Sole e Celeste. Questo però non le fa dimenticare quanto sta accadendo agli ucraini. "Mi sono svegliata con degli incubi., donne e uomini nel sonno...ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d'impotenza", ha confessato in un lungo post su Instagram. Laha ammesso di aver navigato su internet allo scopo di "capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza". ...

