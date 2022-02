Proseguono i colloqui tra Kiev e Mosca. Putin a Macron: «Accordo solo se l’Ucraina diventa neutrale» (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Le prossime 24 ore saranno cruciali per l’Ucraina»: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky stanotte dopo un colloquio con Boris Johnson. E oggi chiede nuovamente l’adesione immediata del suo Paese all’Unione europea. Intanto l’ambasciata Usa esorta i cittadini americani a lasciare il paese. E i media scrivono che la Bielorussia è pronta a scendere in campo con la Russia. Mentre Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino di origini russe vicino a Putin e considerato uno dei candidati per il governo fantoccio se la Russia dovesse prendere Kiev, è evaso dagli arresti domiciliari. Nella notte altre esplosioni si sono udite nella Capitale. Il Canada annuncia che fornirà altre armi all’Ucraina. I colloqui tra la delegazione ucraina e quella russa sul confine della Bielorussia si sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Le prossime 24 ore saranno cruciali per»: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky stanotte dopo uno con Boris Johnson. E oggi chiede nuovamente l’adesione immediata del suo Paese all’Unione europea. Intanto l’ambasciata Usa esorta i cittadini americani a lasciare il paese. E i media scrivono che la Bielorussia è pronta a scendere in campo con la Russia. Mentre Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino di origini russe vicino ae considerato uno dei candidati per il governo fantoccio se la Russia dovesse prendere, è evaso dagli arresti domiciliari. Nella notte altre esplosioni si sono udite nella Capitale. Il Canada annuncia che fornirà altre armi al. Itra la delegazione ucraina e quella russa sul confine della Bielorussia si sono ...

Advertising

sportli26181512 : Milan in pole per Renato Sanches, ma c'è una rivale: Il Milan è in pole position per Renato Sanches e i colloqui co… - RadioBullets : Resta alta la tensione a Est ma proseguono i negoziati tra i Paesi per evitare la guerra. Macron tesse le rete dipl… -