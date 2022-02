“Problemi di salute dopo il vaccino”, lo confessa ex tronista di Uomini e Donne: fan senza parole (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto una confessione che ha lasciato tutti, fan compresi, a bocca aperta. C’entra il vaccino anti Covid. Teresa Langella è un volto molto noto al pubblico di Canale 5 in quanto è stata tronista di Uomini e Donne nel 2018. Insieme a pochi altri, è stata una delle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’ex protagonista diha fatto una confessione che ha lasciato tutti, fan compresi, a bocca aperta. C’entra ilanti Covid. Teresa Langella è un volto molto noto al pubblico di Canale 5 in quanto è statadinel 2018. Insieme a pochi altri, è stata una delle L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Problemi salute Vittorio Alessandro Milano: L'Ipcc, l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa del cambiamento climatico ...come unica entità e lanciano il messaggio che solo la cooperazione riuscirà a risolvere i problemi ... la tenuta delle infrastrutture e la salute, compresa quella mentale. L'impatto in Europa e nel ...

