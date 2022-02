Pro Vercelli | l’arbitro impone alla calciatrice di togliere l’hijab Lei rifiuta | partita sospesa

(Di lunedì 28 febbraio 2022) M. ha sedici anni. Gioca nel campionato Under 19 di calcio femminile nella squadra Pro. Come sempre, durante le partite, indossa. Ma nel match contro l’Accademia Torino,ledi togliersi il velo. Lei, e mentre i dirigenti della squadra chiedono chiarimenti visto che indossare il velo è consentito in tutte le categorie,di gara sospende la. A raccontare la vicenda è la stessa società di calcio. Lo sgomento della società e la sospensione dellaIl risultato della, prima che M. entrasse in campo, era fermo sul 2-2. L’allenatore decide di effettuare un cambio e al minuto 85, poco prima della fine del match, fa entrare M., che come sempre indossa ...

È accaduto l'altro giorno nel campionato under 19 regionale di calcio femminile, nel match frae Accademia Torino. Minuto 85', il risultato è sul 2 - 2: per sostituire una giocatrice ...È accaduto nel corso dell'incontro tra la Fcfemminile under 19 e la Società Accademia Torin o, nel per il campionato femminile regionale. A raccontare l'accaduto è un post pubblicato ...