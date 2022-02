Primo Appuntamento, episodio 8 del 1° marzo: ritorna per l'ennesima volta Emanuele (Di lunedì 28 febbraio 2022) Torna con il suo ottavo episodio, Primo Appuntamento condotto da Flavio Montrucchio. Al ristorante Geko ci sarà spazio per altri quattro imperdibili e avvincenti appuntamenti al buio. Farà ritorno, dopo un lungo periodo di assenza, Emanuele. Quest'ultimo si è fatto conoscere piuttosto bene all'interno del programma poiché si è rivolto più di una volta al dating show. Riuscirà questa volta a trovare la donna giusta per lui? Anticipazioni Primo Appuntamento dell'1 marzo: le prime due coppie I primi a presentarsi al ristorante Geko saranno Marco e Romano. Lui ha 20 anni ed è uno studente di informatica e incontrerà la 20enne Luisiana. Romano, invece, attenderà al tavolo la 67enne Patrizia. Si scoprirà che Marco studia informatica e che è ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Torna con il suo ottavocondotto da Flavio Montrucchio. Al ristorante Geko ci sarà spazio per altri quattro imperdibili e avvincenti appuntamenti al buio. Farà ritorno, dopo un lungo periodo di assenza,. Quest'ultimo si è fatto conoscere piuttosto bene all'interno del programma poiché si è rivolto più di unaal dating show. Riuscirà questaa trovare la donna giusta per lui? Anticipazionidell'1: le prime due coppie I primi a presentarsi al ristorante Geko saranno Marco e Romano. Lui ha 20 anni ed è uno studente di informatica e incontrerà la 20enne Luisiana. Romano, invece, attenderà al tavolo la 67enne Patrizia. Si scoprirà che Marco studia informatica e che è ...

Advertising

VonInWonderland : 'baci al primo appuntamento?' - Se ti viene di farlo, perché no #tellonym - slayessio : io mi odioooo domani ho sto esame e subito dopo ho fatto un primo appuntamento in palestra io non ce la faccio sono troppo nervoso - giuliof : romanticismo al primo appuntamento... troppo demodé? #tytanja first night out @ Solignano Vecchio - ProvinciaTrento : Partiti gli #Euregio #Talk, al centro la collaborazione euroregionale nella mobilità sostenibile. Il primo dei tre… - inabunnysuit : 'secondo te ci sta baciarsi al primo appuntamento?' - Ci sta qualsiasi cosa che uno si senta di fare #tellonym -