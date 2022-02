Primi punti di contatto tra Russia e Ucraina. Putin pretende Crimea e neutralità di Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) I negoziati tra Ucraina e Russia sono terminati tra le delegazioni dei due Paesi al confine bielorusso. Si tratta del primo tentativo di dialogo dall’inizio della guerra innescata dall’invasione russa. I negoziati sono iniziati poco dopo le 12 e sono terminati quasi cinque ore e mezza dopo tra varie interruzioni. “Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune“. Queste le parole del negoziatore russo Vladimir Medinsky al termine dei colloqui. I negoziati tra Russia e Ucraina proseguiranno nei prossimi giorni al confine tra Polonia e BieloRussia, fa sapere il Cremlino. Russia-Ucraina, il negoziatore: “punti di contatto” La delegazione di Kiev ha richiesto l’immediato cessate ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) I negoziati trasono terminati tra le delegazioni dei due Paesi al confine bielorusso. Si tratta del primo tentativo di dialogo dall’inizio della guerra innescata dall’invasione russa. I negoziati sono iniziati poco dopo le 12 e sono terminati quasi cinque ore e mezza dopo tra varie interruzioni. “Abbiamo trovato alcunisu cui è possibile trovare un terreno comune“. Queste le parole del negoziatore russo Vladimir Medinsky al termine dei colloqui. I negoziati traproseguiranno nei prossimi giorni al confine tra Polonia e Bielo, fa sapere il Cremlino., il negoziatore: “di” La delegazione diha richiesto l’immediato cessate ...

Guerra Ucraina - Russia, primo round negoziati: "Punti di contatto" ... terminati i primi colloqui tra le delegazioni dei due Paesi al confine bielorusso . Si tratta del ... Abbiamo discusso in dettaglio tutti i temi in agenda e trovato alcuni punti in comune su cui ...

