PRIME VIDEO MARZO 2022 | LE NUOVE STAGIONI DI STAR TREK PICARD E UPLOAD | THE BOYS PRESENTS | DIABOLICAL | MOTOGP UNLIMITED | ACQUE PROFONDE

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Torna l’appuntamento con le novità didi Amazon. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix e di Disney Plus vi basta cliccare QUI e QUI. Sarà un mese meno ricco di novità del solito quello diper Amazon, ma non per questo meno interessante. Tra le serie tv segnaliamo le secondedi due serie molto attese come, e la nuova animata Thespin-off dell’acclamata The. Se Netflix si gode da 4il successo di F1 Drive to Survive,...