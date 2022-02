Presidenti di Sicilia, il libro di Ciancimino e Passarello (Di lunedì 28 febbraio 2022) In sociologia storica e nella storiografia più avvertita è ormai patrimonio comune ritenere che gli uomini sono gli ineludibili attori della Storia, benché nelle circostanze determinate dalle contingenze politiche, economiche e sociali del proprio tempo che l’azione umana trasforma, sovente in antitesi a quanto previsto e auspicato, in un continuo rimando tra la volontà di chi opera e la situazione storica in cui egli è calato. In questo senso quello che ci offre il volume di Giovanni Ciancimino e di Loredana Passarello, I Presidenti della Sicilia, Arti grafiche palermitane, euro 20,00, è uno sguardo biografico dei trenta Presidenti della Regione Siciliana, avvicendatisi dal 1947 ad oggi, in una preziosa raccolta di ritratti che, tuttavia, ha il pregio di scandagliare, con oculata ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 febbraio 2022) In sociologia storica e nella storiografia più avvertita è ormai patrimonio comune ritenere che gli uomini sono gli ineludibili attori della Storia, benché nelle circostanze determinate dalle contingenze politiche, economiche e sociali del proprio tempo che l’azione umana trasforma, sovente in antitesi a quanto previsto e auspicato, in un continuo rimando tra la volontà di chi opera e la situazione storica in cui egli è calato. In questo senso quello che ci offre il volume di Giovannie di Loredana, Idella, Arti grafiche palermitane, euro 20,00, è uno sguardo biografico dei trentadella Regionena, avvicendatisi dal 1947 ad oggi, in una preziosa raccolta di ritratti che, tuttavia, ha il pregio di scandagliare, con oculata ...

